«Локомотив» вышел в 1/8 финала Лиги Европы в 20-градусный мороз

Московский «Локомотив» обыграл французскую «Ниццу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и прошел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась на стадионе «Локомотив» в 20-градусный мороз и завершилась победой хозяев со счетом 1:0, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч на 30-й минуте забил полузащитник железнодорожников Игорь Денисов.

Первый матч, проходивший 15 февраля, завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. Хет-триком отметился Мануэль Фернандеш.

Соперник столичного клуба по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.

21 февраля в 1/8 финала Лиги Европы вышел московский ЦСКА. По итогам двухматчевого противостояния армейцы оказались сильнее сербской «Црвены Звезды». Победный гол в ответной встрече на свой счет записал Алан Дзагоев.

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