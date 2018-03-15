«Зенит» вылетел из Лиги Европы

Санкт-петербургский Зенит сыграл вничью с немецким «РБ Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 15 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. На 22-й минуте мяч забил нападающий немецкой команды Жан-Кевен Огюстен. На 45-й форвард «Зенита» Себастьян Дриусси сравнял счет.

Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Первая игра команд прошла в Германии, тогда немецкая команда обыграла сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Ранее, 15 марта, московский «Локомотив» также вылетел из Лиги Европы, проиграв мадридскому «Атлетико» со счетом 1:5.

В 23:05 начнется последний матч 1/8 финала Лиги Европы с участием российской команды. ЦСКА проведет ответную встречу против французского «Лиона».

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