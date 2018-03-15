«Локомотив» пропустил от «Атлетико» восемь мячей за две игры в Лиге Европы

Мадридский «Атлетико» разгромил московский «Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 15 марта, в Москве и завершилась со счетом 1:5. В составе гостей голами отметились полузащитники Анхель Корреа (16-я минута) и Сауль (47-я), а также нападающие Фернандо Торрес (65-я и 70-я) и Антуан Гризманн (85-я). Хозяева ответили мячом полузащитника Мацея Рыбуся (20-я).

Таким образом, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Первая игра команд прошла в Мадриде, тогда подопечные Диего Симеоне обыграли железнодорожников со счетом 3:0.

Позднее 15 марта ответные матчи проведут российские «Зенит» и ЦСКА. Сине-бело-голубым противостоит немецкий «РБ Лейпциг», армейцам — французский «Лион».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!