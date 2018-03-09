Российский футбольный клуб понадеялся выиграть с помощью мороза

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал игру команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Атлетико». Его слова приводит Sport24.ru.

«Мы сделали три большие ошибки, потому и проиграли 0:3. Ошибки Гилерме не нервировали. Мы не пропустили из-за них, к тому же мы уверены в нем за долгие годы игры. Шанс "Локомотива" в ответной игре заключается в том, что будет холодно», — сказал Чорлука.

Футболист добавил, что нападающий Эдер, вышедший в стартовом составе вместо травмированных Ари и Джефферсона Фарфана, неплохо проявил себя. «Думаю, судья мог бы дать несколько свистков на нем. "Атлетико" сегодня был лучше, но не на 3:0», — отметил защитник.

8 марта «Локомотив» проиграл в гостях «Атлетико» со счетом 0:3. Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» также уступили соперникам по 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный матч между железнодорожниками и испанским клубом пройдет в Москве 15 марта.

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