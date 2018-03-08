«Локомотив» проиграл «Атлетико» в 1/8 Лиги Европы

Московский «Локомотив» уступил в гостях мадридскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев.

Счет в матче на 22-й минуте ударом с дальней дистанции открыл хавбек «Атлетико» Сауль. На 48-й минуте Диего Коста упрочил преимущество хозяев, добив мяч в ворота москвичей после удара Антуана Гризманна. Окончательный счет во встрече установил Коке, забив гол в ворота Гильерме на 90-й минуте.

Ответный матч команд пройдет в Москве 15 марта.

В предыдущем раунде, железнодорожники оказались сильнее французской «Ниццы». Высшим достижением москвичей в еврокубках является участие в 1/8 Лиги Чемпионов в сезоне 2003/04.

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