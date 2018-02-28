«Спартак» испугался морозов и отказался играть в Кубке России

Московский «Спартак» отказался выходить на матч 1/4 финала Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» из-за мороза. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Сергей Родионов, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте клуба.

В Самаре в день встречи температура воздуха упала до минус 15 градусов, из-за чего было принято решение о переносе матча. По словам Родионова, «Спартак» отказался выходить на поле.

«Мы свое согласие не дали. Здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее понижение температуры было очевидно. Сегодня было бы под вопросом здоровье футболистов. Дата проведения матча будет выбрана чуть позже», — заявил Родионов.

В ноябре прошлого года московский ЦСКА вышел на поле в Хабаровске при температуре минус 19 градусов. Армейцы обыграли местный СКА со счетом 4:2, при этом во время встречи футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы малой берцовой кости. Полузащитник красно-синих Понтус Вернблум заявил, что «это был из ряда вон выходящий матч».

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