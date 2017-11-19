Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями о матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «СКА-Хабаровском». Об этом он рассказал в интервью клубному сайту.

«Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют», — заявил футболист.

По мнению шведского хавбека, в таких условиях матчи не проводятся даже в Скандинавии. «Я бы сам никогда не пошел на стадион в такую погоду! Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди! Приятно, что они пришли», — отметил Вернблум.

18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов состоялся матч между ЦСКА и «СКА-Хабаровском». Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 4:2.

В 2015 году РФПЛ ввела ограничение на проведение матчей при температуре ниже 15 градусов мороза. В ноябре 2016 года встреча 14-го тура российского чемпионата между «Томью» и «Тереком» была перенесена в Грозный из-за 25-градусного мороза в Томске.



