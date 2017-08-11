Кафельникову предложили сняться в «Давай поженимся»

Бывшему российскому теннисисту Евгению Кафельникову предложили сняться в ток-шоу «Давай поженимся». Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Вот дожил на старости лет! Уже "Давай поженимся" не брезгует мне звонить с просьбой принять участие в программе главным героем», — написал Кафельников.

28 июля появилась информация о том, что дочь теннисиста Алеся Кафельникова попала в реанимацию. По другим данным, она отравилась алкоголем и не была в больнице. Ранее в тот же день спортсмен в своем Twitter назвал себя отцом-неудачником, также отметив, что его жизнь начинает терять смысл.

В ответ на высказывания отца Алеся написала, что он «достал своим "Твиттером" сплетни пускать». Единственная дочь Кафельникова с 13 лет живет в Лондоне и работает моделью.

Российский теннисист — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.