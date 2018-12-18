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Кафельников отрекся от противного «Спартака» и оградил детей от порнографии

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Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников показал, как он режет сезонный абонемент на матчи команды в чемпионате России. Фотографию он опубликовал в Twitter.

«Так противно все это», — написал спортсмен. В комментариях некоторые пользователи заметили, что абонементу можно было бы найти лучшее применение. Например, отдать его ребенку, который не имеет возможности попасть на матчи команды. «Детям такую порнографию и подавно запрещено смотреть», — ответил на это Кафельников.

Один из подписчиков заметил, что этот вариант карточки использовался в прошлом сезоне. На такой комментарий Кафельников пока не отреагировал.

Кафельников регулярно критикует происходящее в «Спартаке», а также игру команды. В частности, он был против увольнения итальянского тренера Массимо Карреры. А в конце ноября поддержал фаната Мирослава Голунова, который выбежал на поле в матче Лиги Европы и ударил опального капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

В настоящее время красно-белых тренирует Олег Кононов. Команда вылетела из Лиги Европы, а в чемпионате России занимает четвертое место после 17 туров.

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