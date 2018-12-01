Кафельников объяснил выплату денег напавшему на капитана «Спартака» фанату

Бывший теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников объяснил, почему отправил деньги фанату Мирославу Голунову, напавшему на капитана команды Дениса Глушакова во время матча с венским «Рапидом». Его слова приводит «Р-Спорт».

Кафельников заявил, что в среде болельщиков красно-белых принято помогать друг другу. Поэтому он, увидев предложение еще одного фаната помочь Голунову, согласился. Также он подчеркнул, что чем больше СМИ будут писать об этом инциденте, тем больше денег он будет перечислять фанату.

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«Судя по реакции многих, они (деньги) парню очень необходимы. Я хотел поддержать парня. Это шаг, на который не каждый решится. Наверняка он осознавал, что таким образом, выбежав на поле, он какой-то урон понесет. Понимал, что будут санкции и со стороны клуба. Но сложившаяся ситуация вынудила его на такой поступок. По мне так это заслуживает уважения», — сказал Кафельников.

Спортсмен отправил Голунову 30 тысяч рублей. «Теперь за каждую статейку на чемпе («Чемпионат.com» — прим. «Ленты.ру») буду переводить Мирославу за его акцию вчера», — написал он в Twitter.

Такой была реакция Кафельникова на инцидент, который произошел в игре с «Рапидом» (1:2). Голунов выбежал на поле и напал на Глушакова. «Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"» — заявил фанат. За свой поступок он получил 10 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей.

Глушаков вышел на поле в матче с «Рапидом» с капитанской повязкой, несмотря на запущенный фанатами флешмоб против него. Болельщики считают его виновником отставки тренера Массимо Карреры. Они потребовали от руководства клуба продать футболиста.

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