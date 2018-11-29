Фанат напал на капитана «Спартака» и объяснился

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» и напавший на капитана красно-белых Дениса Глушакова, объяснил свой поступок. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!"» — заявил Голунов.

По словам фаната, капитан московской команды первым ударил его. «Он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке"», — отметил он.

Во втором тайме матча против «Рапида» Голунов подбежал к Глушакову и что-то сказал, в результате чего возникла потасовка. Игроки «Спартака» вмешались в происходящее, и стюарды вывели болельщика с поля. После инцидента красно-белые пропустили два гола и проиграли австрийской команде со счетом 1:2.

Ранее 29 ноября организация фанатов «Фратрия» запустила флешмоб против Глушакова. «Мы за сильный и уверенный в себе "Спартак", мы за "Спартак" без Глушакова!» — говорится в сообщении группировки. Несмотря на мнение болельщиков, главный тренер красно-белых Олег Кононов назначил хавбека капитаном на матч против «Рапида».

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