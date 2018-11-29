Новый тренер «Спартака» пошел против фанатов

Полузащитник Денис Глушаков был включен в стартовый состав московского «Спартака» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Новый тренер красно-белых Олег Кононов назначил Глушакова капитаном на эту встречу, несмотря на недовольство болельщиков команды. Организация фанатов «Фратрия» запустила в Twitter-аккаунте против хавбека флешмоб под хештегом #СпартакБезГлушакова.

«Мы призываем всех болельщиков выразить свое мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем "Спартаке". (...) Мы хотим видеть сплоченную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! Мы за сильный и уверенный в себе "Спартак", мы за "Спартак" без Глушакова!» — говорится в сообщении «Фратрии».

Глушаков был отстранен от основного состава в сентябре 2018-го по решению тогдашнего главного тренера Массимо Карреры. После отставки итальянца 22 октября и последующего назначения Кононова футболист вернулся к тренировкам с командой. В ответ на это болельщики обвинили полузащитника в заговоре против Карреры и потребовали от руководства клуба продать футболиста.

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