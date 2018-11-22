На опального капитана «Спартака» нашелся претендент

Самарские «Крылья Советов» претендуют на капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, речь идет об аренде игрока. Однако трансферу может помешать тот факт, что Глушаков недавно перестал сотрудничать с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарцам.

21 ноября сообщалось, что болельщики московского «Спартака» встретились с владельцем клуба Леонидом Федуном и вице-президентом Наилем Измайловым. В ходе разговора они потребовали, чтобы красно-белые избавились от Глушакова.

Глушаков был отстранен от основного состава в сентябре по решению тогдашнего главного тренера Массимо Карреры. Футболист вернулся к тренировкам в с командой сразу же после отставки итальянца и вышел на поле с капитанской повязкой в матче Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0). По ходу этой встречи болельщики освистывали каждое его касание мяча. Так они отреагировали на увольнение Карреры, обвиняя хавбека в заговоре против тренера.

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