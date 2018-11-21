Фанаты «Спартака» потребовали продать опального капитана

Болельщики московского «Спартака» встретились с владельцем клуба Леонидом Федуном и вице-президентом Наилем Измайловым. В ходе разговора они потребовали избавиться от полузащитника Дениса Глушакова — продать его. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает «Спорт-экспресс».

Фанаты также выразили несогласие с отставкой тренера Массимо Карреры, под руководством которого «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Еще они отметили слабую работу менеджмента, ошибки в пиаре.

Федун и Измайлов не исключили, что в ближайшее время в руководстве клуба произойдут изменения.

Ранее в ноябре болельщики освистали каждое действие Глушакова с мячом во время матча Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0). Также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес. Так фанаты отреагировали на увольнение Карреры, подозревая хавбека в заговоре против тренера.

Глушаков носил капитанскую повязку, но 18 сентября вместе с защитником Андреем Ещенко был выведен из состава «Спартака» в сентябре по решению Карреры. 23 октября, на следующий день после увольнения тренера, игроки вернулись к тренировкам с основной командой.

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