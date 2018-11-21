Спорт
 
Последние новости
Центральной России предрекли мощный снежный шторм
Любовница шантажировала Гуфа интимными фото
Назван модный бренд с самым могущественным логотипом
Смертельно больная учительница успела выйти замуж
От ЕГЭ предложили отказаться
Пьяный мужчина случайно устроил грандиозный фотосет еды из «Макдоналдса»
Служивший в Сирии российский генерал попал под суд
Названа новая польза аспирина в борьбе с особо опасным раком
Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих
Новости партнеров

Фанаты «Спартака» потребовали продать опального капитана

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Глушаков

Болельщики московского «Спартака» встретились с владельцем клуба Леонидом Федуном и вице-президентом Наилем Измайловым. В ходе разговора они потребовали избавиться от полузащитника Дениса Глушакова — продать его. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает «Спорт-экспресс».

Фанаты также выразили несогласие с отставкой тренера Массимо Карреры, под руководством которого «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Еще они отметили слабую работу менеджмента, ошибки в пиаре.

Федун и Измайлов не исключили, что в ближайшее время в руководстве клуба произойдут изменения.

Ранее в ноябре болельщики освистали каждое действие Глушакова с мячом во время матча Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0). Также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес. Так фанаты отреагировали на увольнение Карреры, подозревая хавбека в заговоре против тренера.

Глушаков носил капитанскую повязку, но 18 сентября вместе с защитником Андреем Ещенко был выведен из состава «Спартака» в сентябре по решению Карреры. 23 октября, на следующий день после увольнения тренера, игроки вернулись к тренировкам с основной командой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На встрече с Федуном фанаты "Спартака" потребовали продать Глушакова
Опальный капитан «Спартака» отреагировал на уход Карреры
Глушаков прояснил свое будущее в «Спартаке»
Другие материалы рубрики
Спорт00:53Сегодня

Пока не элита

Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела
00:36Сегодня

Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций

23:0120 ноября

Вице-капитан «Ливерпуля» согласился на детектор лжи и соврал

10:5816 ноября

Олимпийскому чемпиону пожелали рака и смерти за слова о Загитовой

Спорт00:0212 ноября

Больше не его проблемы

Аршавин закончил с футболом. Никто не радовал и не бесил россиян сильнее него
21:4220 ноября

Российские хоккеистки ответили американцу на сравнения с чернобыльскими уродами

20:2220 ноября

Россияне определят лучшего спортсмена страны

20:0716 ноября

Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании

Спорт00:0119 ноября

Обесчестили

Как UFC поглотил своего главного конкурента
18:5320 ноября

Сломавшая позвоночник после полета на машине гонщица пообещала вернуться в спорт

08:1916 ноября

Черчесов объяснил поражение сборной России высокой скоростью немцев

15:3720 ноября

Отец Макгрегора решил пойти по стопам сына в 59 лет

Россия
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
 
«Если я до сих пор не умер — значит, еще нужен здесь»
Алешу спасет срочная операция, но времени почти не осталось
От ЕГЭ предложили отказаться
На одной из станций московского метро решили закрыть все кассы
Все материалы
Мир
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
Тренера-педофила осудили за развращение десятков подопечных
Наркодилеры заставили наркодилеров играть в русскую рулетку и попались
В Турции признали невозможной отмену сделки с Россией о покупке С-400
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Трамп признал возможную причастность саудовского принца к убийству журналиста
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
В Раде использовали карту Украины без Крыма
На Украине сообщили о проседании Крымского моста
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
Порошенко поблагодарил митрополита канонической церкви за поддержку раскола
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине местные власти потребовали от священников поддержать раскол
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Россияне отложили рекордно мало сбережений
Реальные доходы россиян выросли
СМИ подсчитали потери бюджета РФ из-за деятельности холдинга «Норебо»
Россиян подловили на финансовом легкомыслии
Все материалы
Силовые структуры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Служивший в Сирии российский генерал попал под суд
Номинанту российской премии «Поэт года» дали 19 лет за каннибализм
Следователи СКР попались на взятке в пять миллионов
Сына портнихи Пугачевой заподозрили в ограблении бывшего главы таможни
В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому
Олег Навальный отсудил 50 тысяч у орловской колонии
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Названа новая польза аспирина в борьбе с особо опасным раком
Космонавты на МКС защитились от радиации влажными салфетками
Выявлена главная причина появления сложной жизни
На руинах Помпеи нашли эротическую фреску
Все материалы
Спорт
Пока не элита
Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела
Фанаты «Спартака» потребовали продать опального капитана
Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций
Вице-капитан «Ливерпуля» согласился на детектор лжи и соврал
Российские хоккеистки ответили американцу на сравнения с чернобыльскими уродами
Россияне определят лучшего спортсмена страны
Сломавшая позвоночник после полета на машине гонщица пообещала вернуться в спорт
Все материалы
Культура
«Ты привыкнешь спать правильно»
Баста удивил всех и написал сказку. Там есть злая ведьма и смелый Пухлик
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
«Женщины остаются в тени»
Измены, насилие и унижения на чувственных снимках
Любовница шантажировала Гуфа интимными фото
Рэпер Хаски отыграл концерт без света и звука из-за визита полиции
Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию
В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Пьяный мужчина случайно устроил грандиозный фотосет еды из «Макдоналдса»
Юная участница телешоу покончила с собой после издевательств в сети
Владельцы старых iPhone оказались под угрозой взлома
Недостаток лайков к фото сына с косоглазием расстроил многодетную мать
Немецкий журналист пришел в ужас от пьяных русских туристов в Турции
Студентка обнаружила точную копию себя в сети и пришла в ужас
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Жена Мамаева начала торговать толстовками с фамилиями мужа и Кокорина
Назван модный бренд с самым могущественным логотипом
Назван самый популярный в мире тренд в одежде
Запах в новых автомобилях испортят ради китайцев
Все материалы
Путешествия
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
Названы самые дикие требования богатых туристов
Определен риск умереть во время стихийного бедствия в России
В РЖД рассказали о стоимости билетов в капсульный плацкарт
Названы лучшие секретные пляжи мира
Все материалы
Из жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Из брюха кашалота достали четыре бутылки, 115 стаканов и шлепанцы
Девушка избила грабителя и заставила молить о пощаде
Все материалы
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Нечто
i3, ты ли это? Самый странный Fiat в истории
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Запрещенная автореклама
Посмотрите запрещенные рекламные ролики VW, Ford и BMW этого года
«УАЗы» научат заводиться при минус 50 градусах
В России появился обновленный Mitsubishi Pajero Sport с дизелем
Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail
Все материалы
Дом
Денежный переулок
Молодежь снимает очень дорогие квартиры в Москве. Ипотечники ей завидуют
18-летняя девушка решила расстаться с девственностью ради ипотеки
Загородный тупик
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Российский юморист угодил в коммунальный скандал
Обнаружена самая доступная квартира в Москве
«Живу как обсос»
Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
Все материалы