Фанаты устроили травлю опальному капитану «Спартака»

Фанаты московского «Спартака» освистывали каждое действие полузащитника Дениса Глушакова с мячом во время матча Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Болельщики освистали капитана во время объявления составов на игру. Также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес. Досталось и владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

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Так болельщики отреагировали на ситуацию, возникшую в клубе после увольнения тренера Массимо Карреры. Фанаты раскритиковали руководство за это решение и поддержали самого итальянца.

Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был выведен из состава в сентябре по решению Карреры. Сообщалось, что он был одним из лидеров заговора против специалиста. 23 октября, на следующий день после увольнения Карреры, Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой.

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