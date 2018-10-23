Опальный капитан «Спартака» отреагировал на уход Карреры

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в Instagram-аккаунте поблагодарил за работу экс-тренера красно-белых Массимо Карреру.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон (под руководством Карреры "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России в сезоне-2016/2017 — прим. "Ленты.ру"). Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо», — написал Глушаков.

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22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». Руководство команды объяснило решение неудовлетворительными результатами прошлого сезона. «А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — говорится в сообщении клуба.

Глушаков был капитаном «Спартака», однако 18 сентября был выведен из состава команды по решению Карреры. За день до этого игрок поставил лайк в Instagram под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой тренера.

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