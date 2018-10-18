Глушаков прояснил свое будущее в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался в Twitter-аккаунте по поводу будущего в команде.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили "Оскар" за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал футболист.

18 октября Sport24 сообщил, что Глушаков обратился в клуб с требованием вернуть его в основной состав команды.

Глушаков был капитаном «Спартака», однако 18 сентября он был выведен из состава команды по решению главного тренера Массимо Карреры. За день до этого игроки поставили лайки в Instagram под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой наставника. Сообщалось, что Глушаков был одним из лидеров заговора против наставника красно-белых.

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