Спорт
 
Последние новости
Навальный пробыл на свободе пять секунд
Названа главная причина смерти людей во всем мире
Госсекретарь США назвал Россию бесполезной страной
Все компьютеры на Windows оказались под угрозой
Еще один кандидат от ЛДПР стал губернатором
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Онуфрий отказался встретиться с посланниками Константинополя
Российские истребители перехватили украинский самолет над Черным морем
Петросян показал пригретую на груди змею
Новости партнеров

Тренер «Спартака» отказался помиловать Глушакова

Перейти в «Мою Ленту»
Массимо Каррера

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отказался возвращать в состав полузащитника Дениса Глушакова. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча чемпионата России с ЦСКА, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Ожидается ли возвращение Глушакова? На данный момент нет, это мое решение. Смотрел ли я вчерашний матч молодежной команды с его участием? Нет, в это время у нас была тренировка», — заявил Каррера.

23 июня «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Во встрече не принимал участие капитан команды Денис Глушков, переведенный в дубль за критику Карреры. За день до дерби он помог молодежной команды красно-белых обыграть молодежный состав ЦСКА (2:1). Помимо Глушакова от тренировок с основой отстранен защитник Андрей Ещенко.

После восьми туров «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ. В прошлом сезоне красно-белые финишировали на третьей строчке в национальном чемпионате, но не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Скандал в «Спартаке» сравнили с «Домом-2»
В «Спартаке» начался бунт
«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт22:4023 сентября

Московская жара

Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
19:5223 сентября

Черчесов поведал о возросшей популярности за рубежом

20:5823 сентября

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби

08:4016 сентября

Головкин впервые проиграл

Спорт00:0122 сентября

«Я перешагну через него»

Поветкин выйдет против непобежденного британца. Есть ли у него шансы?
18:4723 сентября

«Зенит» и «Локомотив» забили друг другу восемь мячей в чемпионате России

18:1923 сентября

Олимпийский чемпион рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»

10:0216 сентября

Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо»

Спорт01:3623 сентября

Падение витязя

Чуда не случилось: Джошуа нокаутировал Поветкина и остался непобежденным
16:5323 сентября

Поветкину посоветовали завязать с боксом

15:4723 сентября

Ибрагимович намекнул на возвращение в Европу

09:3918 сентября

Умер 41-летний ветеран UFC

Россия
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»
Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
Еще один кандидат от ЛДПР стал губернатором
Навальный пробыл на свободе пять секунд
Все материалы
Мир
Мертвый процент
В Индии начали платить налоги по-новому. Это обернулось катастрофой
Гражданин России задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже
Мощный приход
Песни, пляски и угар: что вытворяют в американских церквях чернокожие
Минобороны показало 3D-видео гибели Ил-20
Израиль открестился от российской версии крушения Ил-20
В каюте потерпевшего крушение два дня назад парома нашли выжившего
Израиль отказался прекращать удары по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Власти Украины начали опись имущества Московского патриархата
Константинопольский патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию
Раскрыты три компонента «тайного» западного проекта мира в Донбассе
Порошенко снова пригрозил России
Крым, российский флот и агенты Кремля: главное из выступления президента Украины
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Больше, чем игра
Как с помощью геймификации повысить лояльность покупателей
Европа заподозрила украинский бизнес в мошенничестве на сотни миллионов евро
Лукашенко начал просить у России еще один миллиард долларов
Российские олигархи начали возвращать активы на родину
Участники форума «Права потребителей» поспорили о пользе пошлости в рекламе
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
Все материалы
Силовые структуры
«Владимирский централ, Саша Северный»
Михаил Круг посвятил ему главную песню. Даже потеряв титул, он остался вором
«Хочу, чтобы это скорее закончилось»
Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
Сто шуб украли из магазина в центре Москвы
С россиянина взыскали расходы на его отсидку
Карельский маньяк был судим шесть раз
Включенный США в «Братский круг» вор в законе Вагон покончил с собой
Все материалы
Наука и техника
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Стала известна самая вредная поза для сна
Получены первые в истории фото с поверхности астероида
Россия захотела изучать Луну без американцев
Россиянин из космоса пофлиртовал с дочерью Трампа
Раскрыта загадка известнейшей оптической иллюзии
Все материалы
Спорт
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Черчесов поведал о возросшей популярности за рубежом
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби
Падение витязя
Чуда не случилось: Джошуа нокаутировал Поветкина и остался непобежденным
«Зенит» и «Локомотив» забили друг другу восемь мячей в чемпионате России
Олимпийский чемпион рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»
Поветкину посоветовали завязать с боксом
Все материалы
Культура
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
«Мы ждем перемен»
Роман соавтора Бьорк и ожидание новой «оттепели»
Художник избил мастера перфоманса картиной ради искусства
С афиши «Ревизора» исчезли слова про кошмар чиновников
Вдова покойного солиста «Иванушек» потребовала признать его сумасшедшим
Российского актера отправили в нокаут во время сцены боя
«Он едет в Россию как друг семьи, а не раб»
Как европейцы создавали новую русскую элиту
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Россияне узнали о заработке официантов на Октоберфесте и приуныли
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Унизительную позу главы Польши на фотографии с Трампом сочли оскорблением нации
Ягодицы японок приспособили для проверки очков на прочность
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Все материалы
Ценности
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Бетти ПейджРоковые страсти
Самые сексуальные, властные и опасные женщины послевоенных лет
Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян
Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом
Чернокожая балерина взбунтовалась против светлых колготок
Самой полной в мире модели предрекли смерть
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Пилот вломился в пассажирский самолет и вознамерился его угнать
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете
Ошибка пилота заставила пассажиров истекать кровью
Томский проводник пустил безбилетников в поезд и пожалел
Все материалы
Из жизни
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Зоозащитники рассказали о голодающих полицейских лошадях
Блогер пожаловалась на отравление силиконовой грудью
«Летающий» енот сорвал овации
Комары заставили вора сдаться полиции
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Все материалы
Автомобили французской полиции
На чем ездят жандармы из Сен-Тропе и не только
Космические Запорожцы
О каких автомобилях мечтали дизайнеры ЗАЗа на рубеже шестидесятых
Гараж доктора Моро
Что будет, если скрестить суперкары с малолитражками
Десять секретов «Форсажа»
Как снимают автомобильные сцены в легендарной франшизе
«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen
Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка
Skoda обновила двухтопливную «Октавию»
Все материалы
Дом
Евросовок
Самые странные и уродливые здания на задворках Европы
Золотой перегон
Жилье в Москве опять подорожает. Виновато новое метро
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Определены лучшие для квартиросъемщиков города России
Рост ипотечных ставок связали с санкциями
На рынке жилья заметили признаки грядущего повышения цен
Трехкомнатные квартиры стали доступнее для россиян
Все материалы