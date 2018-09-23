Тренер «Спартака» отказался помиловать Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отказался возвращать в состав полузащитника Дениса Глушакова. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча чемпионата России с ЦСКА, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Ожидается ли возвращение Глушакова? На данный момент нет, это мое решение. Смотрел ли я вчерашний матч молодежной команды с его участием? Нет, в это время у нас была тренировка», — заявил Каррера.

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23 июня «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Во встрече не принимал участие капитан команды Денис Глушков, переведенный в дубль за критику Карреры. За день до дерби он помог молодежной команды красно-белых обыграть молодежный состав ЦСКА (2:1). Помимо Глушакова от тренировок с основой отстранен защитник Андрей Ещенко.

После восьми туров «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ. В прошлом сезоне красно-белые финишировали на третьей строчке в национальном чемпионате, но не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК.

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