Арестовано имущество опального капитана «Спартака»

Никулинский районный суд столицы арестовал имущество и банковские счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам пресс-секретаря суда Людмилы Косныревой, 28 сентября супруга футболиста подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Иск был принят к производству, первая беседа назначена на 22 октября. На квартиру, машины и банковские счета был наложен арест.

Глушаков был капитаном «Спартака», однако в сентябре его вывели из состава команды по решению главного тренера Массимо Карреры. Сообщалось, что Глушаков был одним из лидеров заговора против наставника красно-белых.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!