«Спартак» объяснил увольнение Карреры

Московский «Спартак» объяснил решение уволить Массимо Карреру с поста главного тренера клуба. Заявление опубликовано на сайте красно-белых.

«Итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — говорится в сообщении клуба.

Ранее 22 октября красно-белые официально объявили о расторжении контракта с Каррерой. Итальянский тренер руководил командой с лета 2016 года. За это время он привел «Спартак» к первой за 16 лет победе в чемпионате России (в сезоне-2016/2017) и выиграл Суперкубок страны (2017). Главным кандидатом на замену Каррере называется наставник сборной России Станислав Черчесов.

После 11 туров нынешнего сезона национального первенства «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков. 21 октября спартаковцы дома уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.

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