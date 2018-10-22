«Спартак» избавился от Карреры

Руководство московского «Спартака» приняло решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо. В последнем матче под руководством Карреры «Спартак» дома уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.

21 октября после поражения от туляков СМИ сообщили о готовности руководства клуба уволить 54-летнего специалиста. Среди возможных кандидатов на замену Каррере назывались Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим (бывший тренер «Монако»), а также специалист из Германии.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016-го, сменив на этом посту россиянина Дмитрия Аленичева. В сезоне-2016/2017 итальянцу удалось привести красно-белых к первому чемпионскому титулу за 16 лет. На его счету также победа в Суперкубке России в 2017-м. В сезоне-2018/2019 «Спартак» не сумел пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. В Российской премьер-лиге команда после 11 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак» при этом крайне редко забивает с игры — всего два мяча из 12.

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