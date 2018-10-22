Назван главный кандидат на замену Карреры в «Спартаке»

Московский «Спартак» определился с кандидатурой главного тренера после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Василий Конов.

«В шорт-листе "Спартака" только один кандидат: Станислав Черчесов. Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены», — написал он. Подробности будущего контракта не уточняются.

«Спартак» неудачно провел начало сезона-2018/2019: команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а в турнирной таблице чемпионата России занимает 6-е место, уступая лидирующему «Зениту» 7 очков. «Спартак» потерпел три домашних поражения подряд, последнее из которых — от тульского «Арсенала» 21 октября (2:3). После этого совет директоров клуба принял решение заменить тренера.

Официальная информация об увольнении Карреры из «Спартака» появилась ранее 22 октября. Итальянец возглавлял красно-белых с 2016 года и в сезоне-2016/2017 привел их к первому за 16 лет чемпионству. На его счету также победа в Суперкубке России-2017.

В настоящий момент Черчесов руководит сборной России. Он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира-2018. С 2007 по 2008 год специалист уже возглавлял «Спартак». В разные годы он занимал пост главного тренера в грозненском «Тереке», пермском «Амкаре», московском «Динамо» и польской «Легии».

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