Тренер «Спартака» отказался побеждать в стиле ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команда не будет брать пример с ЦСКА, который обыграл мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда по-своему подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся игроков. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Мы стараемся играть так, чтобы усложнить в том числе жизнь соперника», — заявил Каррера.

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4 октября его команде предстоит сыграть в матче группового этапа Лиги Европы с испанским «Вильярреалом». В первом туре красно-белые на выезде проиграли венскому «Рапиду» — 0:2. В группе G они занимают последнее место.

ЦСКА 2 октября в Москве победил «Реал», большую часть матча играя от обороны. Единственный мяч забил Никола Влашич на второй минуте. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил вратарь Игорь Акинфеев. Армейцы не смогут оспорить решение арбитра, поэтому капитан пропустит матч с итальянской «Ромой».

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