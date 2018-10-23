Изгнанных Каррерой футболистов вернули в «Спартак»

Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков вернулись к тренировкам в основном составе московского «Спартака». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Пресс-служба опубликовала фотографию с занятия, которое прошло 23 октября. На фото видно, что Глушаков и Ещенко, которые были лишены места в составе команды, работают с основой.

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Отстранить футболистов решил бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера, об отставке которого было объявлено 22 октября. «Итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — объяснили в клубе.

Глушаков, являвшийся капитаном «Спартака», поблагодарил Карреру за «чемпионский сезон». Они с Ещенко провели в «Спартаке-2» месяц. Нынешний капитан команды — защитник Георгий Джикия.

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