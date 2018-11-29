«Спартак» упустил победу в Лиге Европы

Московский «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:2. Счет на 20-й минуте встречи открыл нападающий красно-белых Зе Луиш. На 80-й минуте защитник австрийцев Мерт Мюльдюр сравнял счет. Победу «Рапиду» на 91-й минуте принес полузащитник Филипп Шобесбергер.

До этого «Спартак» обыграл «Рейнджерс» из Глазго дома (4:3), дважды сыграл вничью — с шотландцами на выезде (0:0) и с испанским «Вильярреалом» (3:3), а также проиграл «Рапиду» (0:2).

Для того чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы, красно-белым необходимо обыграть «Вильярреал» на выезде. Встреча против испанской команды пройдет 13 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.

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