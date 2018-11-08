«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы

Московский «Спартак» обыграл «Рейнджерс» из Глазго в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 4:3. На пятой минуте шотландцы вышли вперед благодаря автоголу полузащитника «Спартака» Романа Еременко. На 22-й минуте хавбек Лоренсо Мельгарехо сравнял счет. На 27-й минуте вновь отличился игрок «Рейнджерса» Даниэл Кандеяш. Счет вновь стал равным после автогола защитника Коннора Голдсона (35-я). Шотландцы вышли вперед после гола нападающего «Рейнджерса» Гленна Миддлтона на 41-й минуте.

Во втором тайме «Спартак» отличился дважды: на 58-й минуте забил мяч нападающий Луис Адриано и через минуту — хавбек Софьян Ханни.

В первых трех матчах «Спартак» дважды сыграл вничью — с «Рейнджерсом» на выезде (0:0) и с испанским «Вильярреалом» (3:3), а также проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2.

Еще один российский клуб — «Краснодар» — дома встречался с бельгийским «Стандартом». Матч завершился со счетом 2:1. Вперед бельгийцев вывел полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес (19-я минута). Российский клуб сравнял в счете благодаря голу хавбека Магомеда-Шапи Сулейманова (79-я). На 82-й минуте игрок краснодарского клуба Вандерсон Соуза поставил окончательную точку в матче.

До этого «Краснодар» проиграл «Стандарту» на выезде (1:2), а также обыграл турецкий «Акхисар Беледиеспор» (1:0) и испанскую «Севилью» (2:1).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!