«Спартак» упустил победу в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:3. Счет на 13-й минуте встречи открыл нападающий испанской команды Карл Токо-Экамби. На 33-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счет благодаря реализованному пенальти форварда Зе Луиша.

Во втором тайме на 49-й минуте полузащитник Пабло Форнальс вновь вывел «Вильярреал» вперед. Затем красно-белые отличились дважды: на 82-й минуте мяч вновь забил Зе Луиш, на 85-й минуте — хавбек Лоренсо Мельгарехо. На 94-й минуте в ворота «Спартака» был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал полузащитник Санти Касорла.

В первом матче «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 2:0.

Еще один российский клуб — «Краснодар» — дома встречался с испанской «Севильей». Матч завершился со счетом 2:1. На 43-й минуте голом отличился полузащитник испанцев Нолито. На 72-й хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра сравнял счет. На 88-й минуте полузащитник россиян Торнике Окриашвили установил окончательный счет во встрече.

В стартовом матче Лиги Европы «Краснодар» обыграл турецкий «Акхисар Беледиеспор» со счетом 1:0.

Ранее, 4 октября, санкт-петербургский «Зенит», также выступающий в Лиге Европы, одержал победу над пражской «Славией» со счетом 1:0. Победный гол в ворота чешской команды забил нападающий Александр Кокорин.

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