Гол Кокорина принес «Зениту» первую победу в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл пражскую «Славию» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в четверг, 4 октября, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 1:0. Победный гол в ворота чешской команды забил нападающий Александр Кокорин.
В первом матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграл вничью с датским «Копенгагеном». Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Зенит» набрал четыре очка в группе C.
В следующем туре сине-бело-голубые сыграют дома с французским «Бордо». Матч начнется в 19:55 по московскому времени.
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