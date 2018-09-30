Поражение «Зенита» от умирающего «Анжи» объяснили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда проиграла «Анжи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

Семак посетовал, что в первом тайме его игроки действовали медленно и позволяли сопернику спокойно двигаться. «Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил "Анжи", у них появилось желание выстоять, выдержать», — пояснил тренер.

Также Семак отказался признать «Анжи» аутсайдером. «И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А "Анжи" — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-лиги. Поэтому о недооценке речи быть не может», — отметил Семак.

Матч состоялся ранее 30 сентября и завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев. Последние 15 минут «Зенит» при этом провел в численном большинстве.

«Зенит» сохранил первую строчку в турнирной таблице. После девяти туров у команды 22 очка. «Анжи» занимает 12-е место.

В августе президент махачкалинского клуба Осман Кадиев сообщил, что «Анжи» имеет долги на 248 миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с участия в Российской премьер-лиге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!