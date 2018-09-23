«Зенит» и «Локомотив» забили друг другу восемь мячей в чемпионате России

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 23 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. На 13-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Олег Шатов. Спустя две минуты железнодорожники сравняли счет, мяч забил Дмитрий Баринов. На 48-й минуте сине-бело-голубые вышли вперед усилиями Александра Ерохина. На 57-й минуте Дзюба увеличил преимущество хозяев, а на 64-й Шатов оформил дубль. Действующий чемпион сумел сократить отставание благодаря голам Алексея Миранчука (74-я минута) и Федора Смолова (85-я), а окончательный счет в добавленное время установил хавбек «Зенита» Себастьян Дриусси.

Матч стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ. Зенит продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Локомотив» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

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