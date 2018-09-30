«Зенит» в большинстве проиграл «Анжи»

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив махачкалинскому «Анжи» со счетом 1:2 в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет встречи открыл новичок сине-бело-голубых итальянец Клаудио Маркизио. Гол на 47-й минуте матча стал для легионера дебютным в чемпионате. Однако развить успех петербуржцы не сумели: спустя 24 минуты «Анжи» отыгрался. Отличился Андрес Понсе. А на 83-й минуте пенальти в ворота петербургского клуба реализовал Владислав Кулик.

«Зенит» не сумел спасти матч, несмотря на то что последние 15 минут провел в численном большинстве. Красную карточку получил защитник махачкалинского клуба Дмитрий Белоруков. Для «Зенита» поражение стало первым в чемпионате.

«Зенит» сохранил первую строчку в турнирной таблице. После девяти туров у команды Сергея Семака 22 очка. «Анжи» занимает 12-е место.

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