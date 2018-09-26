Кокорин вернулся и забил

Петербургский «Зенит» разгромил астраханский «Волгарь» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 сентября, в Астрахани и завершилась со счетом 0:4. В составе гостей голами отметились защитник Александр Анюков (восьмая минута), полузащитник Роберт Мак (35-я), нападающий Антон Заболотный (61-я), а также форвард Александр Кокорин (88-я).

Кокорин появился на поле на 64-й минуте встречи. Этот гол стал для него первым после разрыва крестообразных связок колена, который он получил в марте. Из-за травмы он пропустил домашний чемпионат мира. Впервые после восстановления он сыграл 23 сентября в матче с «Локомотивом», проведя на поле минуту.

В сезоне-2017/2018 форвард забил 20 мячей во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Зенита», несмотря на то, что он пропустил часть сезона из-за повреждения.

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