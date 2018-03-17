Порвавший «кресты» Кокорин пропустит ЧМ-2018

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин успешно прооперирован в Риме после травмы и будет проходить реабилитацию. Восстановление займет 4-5 месяцев, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Таким образом, форвард пропустит чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

16 марта сообщалось, что Кокорин получил травму во время игры 1/8 финала Лиги Европы — у него диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

15 марта «Зенит» встречался с немецким «РБ Лейпцигом» в ответном матче. Спортсмен получил травму в начале встречи и был заменен на Антона Заболотного. Игра завершилась со счетом 1:1. По итогам двух встреч сине-бело-голубые вылетели из Лиги Европы. Московский ЦСКА стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.

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