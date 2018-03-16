Нападающий сборной России Кокорин порвал «кресты»

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил травму во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

По информации пресс-службы, у Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена. «Он отправится на обследование в Италию. В ближайшие дни будет принято решение, потребуется ли ему операция», — рассказали в клубе.

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15 марта «Зенит» встречался с немецким «РБ Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Кокорин получил травму в начале встречи и был заменен на Антона Заболотного. Матч завершился со счетом 1:1. По итогам двух встреч сине-бело-голубые вылетели из Лиги Европы. Московский ЦСКА стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.

В январе защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия также разорвал крестообразную связку левого коленного сустава. Вследствие этого спортсмен пропустит чемпионат мира 2018 года.

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