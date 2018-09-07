Отвергнувший Россию футболист «Зенита» отказался от своих слов

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды в итальянской «Аталанте», прокомментировал свои слова о том, что не намерен возвращаться в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в "Зенит", сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше», — заявил 25-летний аргентинский спортсмен.

Он добавил, что поддерживает связь с футболистами «Зенита». Ригони признался, что переезд в Италию продиктован желанием получать регулярную игровую практику.

Ранее 7 сентября итальянское издание Calciomercato опубликовало материал, в котором Ригони говорит о нежелании возвращаться в Россию. Аргентинец заявил, что планирует продолжить выступление в Италии или же перейти в другой европейский клуб.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года. В сезоне-2017/2018 аргентинец провел 17 матчей в чемпионате России и не забил ни одного мяча.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!