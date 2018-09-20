«Зенит» упустил победу в первом матче в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 20 сентября, в Копенгагене и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме отличился полузащитник гостей Роберт Мак (43-я минута). На 63-й нападающий Пиерос Сотириу забил ответный мяч.

В параллельном матче группы С чешская «Славия» обыграла французский «Бордо» со счетом 1:0 и после первого тура стала лидером квартета.

Ранее 20 сентября в Лиге Европы стартовали «Краснодар» и «Спартак». Южане с минимальным счетом обыграли турецкий «Акхисар Беледиеспор», а москвичи со счетом 0:2 уступили венскому «Рапиду».

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