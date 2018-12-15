Фанат «Спартака» решил обвинить Глушакова в побоях

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов столкнулся с иском со стороны клуба за нападение на капитана команды Дениса Глушакова и решил ответить встречным обвинением. Об этом сообщает ТАСС.

После того как болельщику был предъявлен иск на 20 тысяч евро, Голунов решил подать встречный иск. Вместе с адвокатом фанат намерен попросить правоохранительные органы завести уголовное дело по статье «Побои» в отношении капитана красно-белых Дениса Глушакова и бразильского опорника «Спартака» Фернандо.

Для капитана красно-белых это может стать очередной проблемой с законом. 11 декабря супруга футболиста написала на него заявление из-за угроз.

30 ноября Голунов выбежал на поле во время матча Лиги Европы между «Спартаком» и венским «Рапидом». Фанат вступил в перепалку с Глушаковым, после чего полузащитник его оттолкнул. По словам Голунова, он хотел сообщить капитану клуба, что ему не место в «Спартаке».

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