Жена капитана «Спартака» написала на него заявление из-за угроз

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию из-за угроз супруга. Об этом сообщает агентство «Москва».

Информацию о подаче заявления подтвердил адвокат жены Глушакова Сергей Жорин. Юрист отказался уточнить степень угроз футболиста «Спартака».

Как стало известно «Комсомольской правде», Глушаков вывел с семейных счетов 300 миллионов рублей. В сентябре 31-летний хавбек красно-белых подал иск к супруге о расторжении брака. Шаг футболиста стал ответом на иск супруги.

О проблемах в отношениях между ними стало известно после того, как в сети появилось видео, на котором супруга находит Глушакова в сауне в компании других девушек. У пары, которая оформила свои отношения в 2009 году, двое детей.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Глушаков провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.

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