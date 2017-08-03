Кафельников признался дочери в любви и призвал искать выход вместе

Титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в очередной раз обратился к дочери Алесе в своем Twitter.

«Доча! Мы оба ответственные в том, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход месте. Что бы ни было, i love you forever», — написал спортсмен.

28 июля СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию. По другим данным, она отравилась алкоголем и не была в больнице.

В тот же день 43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником и посетовал на употребляемые дочерью наркотики. Та в ответ написала, что отец «достал своим "Твиттером" сплетни пускать».

Алеся, которая с 13 лет живет в Лондоне и работает моделью, — единственная дочь теннисиста.