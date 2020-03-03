Российская модель поучаствовала в показе бренда мужа Ким Кардашьян

Российская модель Алеся Кафельникова поучаствовала в показе бренда Yeezy американского рэпера Канье Уэста в рамках Недели моды в Париже. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Модель прошлась по подиуму в белой мятой рубашке с рукавом длиной три четверти и серых широких брюках. Образ Кафельниковой был дополнен белыми сланцами Yeezy на приподнятой подошве.

Отмечается, что показ бренда мужа Ким Кардашьян стал первым за долгое время и впервые проходил в Париже. На шоу также выступила шестилетняя дочь Уэста Норт: она вышла на сцену и зачитала реп.

В январе пользователи сети высмеяли интервью Кафельниковой для издания Forbes из-за ее нелепых профессиональных ошибок и манеры речи. В опубликованном ролике модель неправильно произносит фамилии коллег по индустрии и модельеров. Так, например, она называет модель Ирину Шейк — «Шейх», а дизайнера Burberry Рикардо Тиши — «Тиски».

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