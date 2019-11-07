Муж Ким Кардашьян купил ее преданность своему бренду за миллион долларов

Американский рэпер Канье Уэст заплатил своей жене, телезвезде Ким Кардашьян миллион долларов за то, чтобы она отказалась участвовать в рекламной кампании чужого бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Кардашьян, один масс-маркетовый бренд, который постоянно ворует дизайн марки Уэста Yeezy, предложил ей выложить в своем Instagram-аккаунте фотографию в их одежде за миллион долларов. Для рекламы знаменитости разрешалось выбрать любой наряд по своему вкусу, и она практически согласилась.

Когда Кардашьян рассказала Уэсту о предложении, он попросил ответить отказом из уважения к своему бренду. Женщина поддержала супруга и позже заявила, что она рада принятому решению. «Потом, на День матери, он протянул мне конверт с чеком на миллион долларов и сказал "спасибо, что не стала рекламировать чужой бренд"», — рассказала телезвезда. Она также призналась, что в качестве благодарности помимо денег муж подарил ей право собственности на бренд Yeezy.

Ранее в ноябре стало известно, что Канье Уэст запретил Ким Кардашьян крепить искусственные соски к платью, в котором она пошла на бал Института костюма Met Gala. Короме того, она рассказала, что из-за религиозности своего мужа собирается одеваться скромнее и в повседневной жизни.

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