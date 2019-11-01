Ким Кардашьян прифотошопила дочь к снимку и насмешила фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян прифотошопила ребенка к семейному снимку. В этом она призналась в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 1 ноября.

Ким Кардашьян, ее супруг рэпер Канье Уэст, а также трое их детей сфотографировались вместе на Хеллоуин. Они были одеты в костюмы персонажей мультсериала «Флинтстоуны»: Ким переоделась в голубое платье и парик Бетти Раббл, ее муж стал динозавром Дино, старшая дочь Норт — Уильмой, старший сын Сейнт — Фредом, а пятимесячного Псалма нарядили Бамм-Баммом.

Однако четвертая дочь, Чикаго, переодетая в рыжеволосого ребенка Фреда и Уилмы Пебблс, испугалась отца в костюме динозавра и отказалась фотографироваться. «Мы пытались уговорить ее и объяснить, что это всего лишь папа, но она так и не поняла задумки!» — объяснила ее мать в описании к публикации, которая набрала более двух миллионов лайков. Она добавила, что фотографу пришлось наложить отдельный снимок Чикаго на общую фотографию, чтобы вся семья была в сборе.

Фото опубликовано @kimkardashian

Поклонники посмеялись над фотошопом. «Как ужасно прифотошоплена Чикаго!», «Фотограф не постарался», «Вы такие богатые, а не могли получше поработать с фотошопом», «Зачем вы это сделали? Я плачу!» — недоумевали они.

В августе Ким Кардашьян вновь уличили в применении фотошопа на одной из фотографий с отдыха. На снимках она позировала в серебристом слитном купальнике с дочерью. Внимание ее подписчиков привлекли нелепые ошибки ретуши: на одном фото, пытаясь увеличить свои бедра, Кардашьян случайно искривила линию горизонта, а на другом — придала своей ноге неестественную форму.

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