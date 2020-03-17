Российская модель опубликовала фото в бикини и спущенных джинсах

Российская модель Алеся Кафельникова опубликовала фотографии с отдыха в Дубае. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

В серии из трех кадров 21-летняя знаменитость запечатлена на пляже. На одном из них она позирует лицом к камере на фоне высотного здания в белом бикини и спущенных джинах. На других — демонстрирует свое лицо и тело, лежа на шезлонге. «Теперь у меня тоже есть такая фотка», — подписала пост Кафельникова.

Теперь у меня тоже есть такая фотка Фото опубликовано @kafelnikova_a

Подписчики модели похвалили ее внешний вид в комментариях под фото, которое собрало 40 тысяч лайков. «Ну хоть кто-то позитивом карантин разбавил», «Фигура огонь!», «Такая красивая! Успехов тебе!», «Вы очень красивая девушка», — заявляли они.

В декабре 2019 года Алеся Кафельникова приняла участие в кампании китайской версии модного журнала Vogue. На черно-белых и цветных кадрах 21-летняя модель позировала в разных нарядах, в том числе в золотистом металлическом топе, надетом на голое тело. Ее образ дополнен массивной моносерьгой и тонкими нарисованными бровями.

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