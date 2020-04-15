Российская модель поделилась архивным видео в бикини

Видео: kafelnikova_a / Instagram

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась архивным роликом в купальнике. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость продемонстрировала свою походку в черном бикини и белой классической рубашке. Кафельникова также надела крупные серьги и розовые босоножки на каблуке. «Настроение на лето 2020», — подписала она пост.

Подписчики модели похвалили фигуру девушки в комментариях под постом. «Какая же она красавица», «Эти ножки», «Идеальная!», «Алеся как вид искусства», «Какая же ты красотка! Нереальная просто!» — отмечали фанаты.

В марте Алеся Кафельникова опубликовала снимок в бикини и спущенных джинсах с отдыха в Дубае. В появившейся серии она попозировала на пляже в белом купальнике и спущенных джинсах. На другом фото ее запечатлели лежащей на шезлонге.

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