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18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась фотографией в купальнике

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Кайя Гербер
Кайя Гербер
Фото: @kaiagerber

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 18-летняя знаменитость запечатлена в бикини с леопардовым принтом, лежа на диване со своей собакой. «Лучшие друзья», — подписала она пост, который набрал 355 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом Гербер в комментариях под публикацией. «Ты фантастическая! Люблю тебя», «Даже не знаю, кто милее: ты или твой пес», «Как красиво!», «Мне нравятся твои татуировки», — отмечали они.

В марте знаменитости массово оголились во время самоизоляции и порадовали фанатов откровенными снимками в социальных сетях. Так, например, телезвезда Хлои Ферри опубликовала фото с кексом в руках в черном кроп-топе и трусах Victoria's Secret того же цвета, в то время как персональный тренер Гэбби Аллен разместила ролик, на котором она делает упражнения в разноцветном бикини, стоя на руках.

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