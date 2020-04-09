Модель журнала Maxim снялась в перевернутом купальнике и обрадовала фанатов

Бывшая модель популярного мужского издания Maxim снялась в перевернутом купальнике на пляже и порадовала фанатов. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре Натали Розер (Natalie Roser) запечатлена в бикини, верхнюю часть которого она перевернула. «Убегаю от карантина», — подписала девушка пост, который собрал 36 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом 29-летней модели в комментариях под публикацией. «Ты очень красивая!», «Кого будет волновать перевернутый купальник, если его будет носить потрясающая Натали?», «Выглядишь потрясающе!» — высказались они.

Ранее в апреле беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) поделилась откровенными снимками в купальнике. На размещенных кадрах она позирует, сидя на лежаке в черном бикини и удлиненной рубашке с принтом. «Очень и очень красивая!» — написали ей в комментариях.

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