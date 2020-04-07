Беременная тучная модель поделилась фотографиями в бикини

Беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) поделилась откровенными снимками в купальнике. Серия фотографий появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенных кадрах она позирует, сидя на лежаке в черном бикини и удлиненной рубашке с принтом из совместной коллекции итальянского бренда Marina Rinaldi и норвежской марки Edda Gimnes. Модель также надела золотые украшения: серьги-кольца и кулон.

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Подписчики 28-летней Лоуренс восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей больше 60 тысяч лайков. «Очень и очень красивая!» — написал один. «Тебе идет беременность, красотка», — отметил второй. «Королева, всех благ тебе и твоему ребенку», — высказался третий. «Ты сделала мой день, выглядишь потрясно», — прокомментировал последний.

В июне 2019 года тучная модель показала тело без фотошопа и призналась в любви к целлюлиту. Она снялась в черных и белых купальных костюмах для журнала Women's Health и рассказала, что научилась любить несовершенства своего тела. «Вы должны понимать, что практически каждая фотография, которую вы видите [в журналах], была отретуширована, если только бренд или компания специально не отмечает, что ретуши нет», — пояснила девушка.

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