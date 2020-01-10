Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, попозировала на камеру в рамках рекламной кампании онлайн-магазина Swimsuits For All, специализирующегося на купальниках больших размеров. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

На снимках Грэм демонстрирует несколько моделей слитных и раздельных однотонных купальников, в разноцветную полоску, с узорами, леопардовым и цветочным принтом, а также сетчатыми вставками.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Мне так нравятся эти купальники. Хотела бы я один из них, чтобы самой ходить со своим беременным животом», «Выглядит очень здорово! Еще несколько недель, и мне понадобится такой же купальник», «А что делать, если ты не беременная, но купальник очень нравится», — писали они.

30 декабря прошлого года сообщалось, что Грэм попозировала обнаженной. На одном из снимков голая девушка позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки. При этом на модели присутствуют только аксессуары — серьги-кольца и несколько подвесок. «Готова сдаться», — говорится в подписи к посту.

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