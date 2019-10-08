Популярная тучная модель показала обнаженное тело во время беременности

Видео: ashleygraham / Instagram

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, попозировала обнаженной на видео. Ролик появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

«Я становлюсь все больше и больше и стараюсь принимать свое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна моим подписчикам за поддержку», — подписала она видео.

Подписчики восхитились ее внешним видом. «Абсолютно прекрасна. Материнское тело — это подарок», — написала одна из поклонниц модели. «Богиня! Ты так вдохновляешь. Мы тебя любим», — прокомментировала другая. «Беременность и послеродовые изменения тела настолько безумны. Принимай эту магию», — согласилась с Грэм третья.

Ранее в октябре 2019 года Эшли Грэм опубликовала снимок из фотосессии для рекламы бренда нижнего белья Addition Elle. «Вспоминаю о тех временах, когда моя грудь была больше моего живота», — подписала публикацию Грэм, имея в виду свою беременность.

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