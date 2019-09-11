Тучная беременная модель вышла в свет в прозрачном платье

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм пришла на показ новой коллекции одежды, выпущенной личным брендом певицы Рианны Savage X Fenty, в просвечивающем платье. Об этом сообщает Daily Mail.

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31-летняя беременная знаменитость появилась на нью-йоркской неделе моды в асимметричном наряде из черной прозрачной ткани с открытым плечом. Под него она надела черный боди без бретелек. Свой образ Грэм дополнила кислотно-зелеными босоножками со змеиным принтом и на высоком каблуке, сумкой-клатчем в тон, массивными золотыми украшениями и ярким макияжем.

Ранее в сентябре Эшли Грэм опубликовала в Instagram снимок в раздельном купальнике. На серии фотографий Грэм в солнцезащитных очках позирует на фоне Манхэттенского моста в бикини с ярким цветочным принтом, а ее супруг Джастин Эрвин держит руку на ее животе. За сутки публикация набрала больше миллиона лайков и множество восторженных комментариев.

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